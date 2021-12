2021. aasta õppetunnid

Tänavune muutlik ilm on mõjutanud saagikust, suur osa põldudest on kannatada saanud põua ja tugevate vihmade tõttu. Kuumus mõjutas kõiki põllukultuure, kuid kõige rohkem said kannatada teraviljad, raps ja oad. Taimede põuaga seotud stress on praegu üks kahjustavamaid tegureid, mis on viimastel aastatel põhjustanud olulisi kaotusi teraviljatootmises, seetõttu on taimede vastupanuvõime parandamine hädavajalik.