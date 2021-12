Kui teid huvitav korter on kaasomandis, siis võib juhtuda, et sõlmite küll ostu-müügilepingu ja asute oma uues kodus elama, aga kahe kuu jooksul on kaasomanikul õigus see tehing tagasi pöörata ja ise oma ostueesõigust kasutades korter omandada.

Advokaadibüroo Hedman Partners advokaadi Andres Kivi sõnul on esimene asi, mille korteriostja peaks selgeks tegema, kas korter on vormistatud korteriomandi või kaasomandi osana. Kuid on ka muid väga olulisi seiku, mida ei tasu kindlasti kahe silma vahele jätta. Anname põhjaliku ülevaate ka varjatud puudustega seonduvast.