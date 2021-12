TELESOOVITUSED | Ulme, unistus või tegelikkus? Kõik on esindatud

Christopher Nolani hitt



Esmaspäeval, 13. detsembril kell 22 on Kanal 2 ekraanil režissöör Christopher Nolani suurejooneline film “Tähtedevaheline”. Tulevikus hakkab elu Maal kokku varisema – toidukriis ja katastroofiline kliima on inimkonna püsimajäämise ohtu seadnud. Sala­dus­katte all ikka veel tegutsev NASA plaanib inimesed mõnda teise galaktikasse ümber kolida ning saadab Saturni lähedale tekkinud ussiauku astronaut Cooperi juhitud rühma, et see väljavalitud planeete kontrolliks.