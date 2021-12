Konfliktipsühholoog Tõnu Lehtsaar: kui tuleks sõda, siis küsimus, mida arvab keegi vaktsineerimisest, laheneks mõne tunniga

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Te olete konfliktipsühholoogiast õpiku kirjutanud ning analüüsinud ka äärmusgruppides toimuvaid protsesse. Kas see, mida me praegu enda ümber näeme, on õpikunäide või kuidas teie toimuvat vaatate?

Näen mitmeid eskaleeruva konflikti tunnuseid ja need on tõesti nagu õpikust maha kirjutatud.

Konflikti eskalatsioon tähendab olukorra kontrolli alt väljumist, mõistlikkuse piiride ületamist ja sellise olukorra saabumist, kus inimesed ei juhi konflikti, vaid konflikt juhib inimesi.

Millest te seda järeldate?

Neid sümptomeid on üsna mitu. Esmalt tekivad konflikti eskaleerumisel tabuteemad, millest ei saa rääkida. Seejärel kujunevad inimesed, kellega ei saa enam suhelda. Ehk siis algul on tabuteemad, siis tulevad tabupersoonid.

Teine eskaleerunud konflikti tunnus on see, et kujuneb olukord, kus iga inimene peab võtma põhiküsimuses seisukoha. Maailm jaguneb ainult poolt või vastu, mustaks või valgeks. Vahevariante ei ole, saad olla ainult siin- või sealpool.

Võib juhtuda, et neid inimesi, kes sellisest must-valgest vaidlusest lihtsalt oma igapäevase töö juurde suunduvad, ei mõisteta üldse.