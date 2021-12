“Katsetame kogu aeg uusi sorte, vaatame, kuidas nad kasvavad ja milline on iseloom,” teatab Nurmiko aiandi juht Jaak Ungerson, lisades, et tänavuseks hitiks on jõulutäht ‘Sky Star’, mille õielehtedel on heledad laigud ja täpid otsekui tähed tähistaevas.

FOTO: SVEN ARBET