Elering keeldub maaomanikega lepinguid sõlmimast, väites, et liini ümberehitamisel ei kao talumiskohustus ära, kuigi taluma peab ainult olemasolevat ja töökorras elektriliini. Siinkohal peab rõhutama, et Elering oleks pidanud hoolsa võrguettevõtjana ette nägema, et liinide lammutamisel – ümberehitamise nime all – kaob tegelikult maaomanikel ära kohustus taluda uut ehitatavat liini.

Sellest tulenevalt oleks Elering pidanud aegsasti hakkama maaomanikega läbi rääkima ja lepingud sõlmima, et neil oleks õigust uut liini ehitada. Seega käib praegu võrkude ümberehitamise käigus ebaseaduslik tegevus, mille kaitseks oleme ka kohtusse pöördunud, et kohus otsustaks, kas olemasolevate liinide lammutamisega kaob ära liinide talumise kohustus.

On oluline, et sõltumata selle kohtuvaidluse lõpptulemusest, kas Eleringil on õigus rajada uusi liine vana liini asukohta, see ikkagi ei anna nende tööde teostajatele õigust olemasoleva liini kaitsevööndiga koormatud maa-ala väliselt kinnistut kasutada.