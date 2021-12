Viimastel aastatel on meilgi hakanud levima eluviis, millele skandinaavlased, eriti taanlased ja rootslased, on andnud nimetuse hygge. See võiks tähendada rahulikku hubast kodu, kus “kõike on parasjagu”, ehk kõik on lihtne, mugav, käepärane, kodune, ilma võltsi sära ja plastita.