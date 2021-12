Töötan uues töökohas katseajaga, mis on neli kuud. Kui soovisin ülemuselt, et ta saadaks mind tervisekontrolli töötervishoiuarsti juurde, siis ta ütles, et enne tuleb katseaeg läbida, ja alles siis, kui alaliselt tööle jään, on mul õigus tervisekontrollile. Kas see on nii?



Maalehe lugeja