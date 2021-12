UUSI SEADUSI | Algab registripõhine rahvaloendus

Praegu on aga oodatud, et inimesed vaataksid veel üle ning täiendaksid oma andmeid rahvastiku- ja ehitisregistris. Kõige lihtsam on seda teha, kui sisenetakse lehele www.rahvastikuregister.ee, kasutades kaardilugejat ja kehtivat ID-kaarti, mobiil-IDd või Smart-IDd. Seejärel tuleb valida leht “Minu andmed” ja vaadata need seal üle, vajaduse korral ajakohastada ning kinnitada.