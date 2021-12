Meediasõdurite väejuht Kerli Dello: kui ma pean nii surema, siis ma pean nii surema

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Olen ka varem õppustel osalenud. Nüüd aga lepiti NATO riikide tasemel kokku, et aitame Poolat ja Dello peab kaasa minema, ta on vajalik. Seda pole varem juhtunud. Sellepärast ma ei aja sõrgu vastu ka, et „ei taha ja kardan”. Seal on ju sõjatsoon. Aga kui ma pean nii surema, siis ma pean nii surema,” läheneb Kerli asjale filosoofiliselt.

Ma ei usu, et ta tegelikult ka kardab.

„Ei kardagi. Eesti kaitseväel on hea varustus, meil on suurepärased inimesed ja väga hea tehnika – see kõik aitab.”

Meie intervjuu tegemise ajal sõidab Kerli Dello koos oma rühmaga kõnealuse piiritsooni poole. Olukord on nädalaid olnud ärev ning järjest enam hakkab tunduma, et maailm sõidab nii-öelda metsa poole ja iga järgmine sündmus viib lähemale mingile suuremale konfliktile.

“Mulle tundub ka nii,” nõustub Kerli. “Tänapäeval ei ole enam nii, et võtame, taadid, relvad kätte ja läheme mees mehe vastu. Kusagil tagatubades juhivad mängu targad inimesed ja iga uus samm võib eskaleeruda millekski, mille peale täna ei tulegi. See on päriselt ohtlik. Pahade poole peal on ju tuhandeid tarku inimesi, kes jälgivad olukorda ja teavad, kuidas seda mõjutada.”