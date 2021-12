Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Olen ka varem õppustel osalenud. Nüüd aga lepiti NATO riikide tasemel kokku, et aitame Poolat ja Dello peab kaasa minema, ta on vajalik. Seda pole varem juhtunud. Sellepärast ma ei aja sõrgu vastu ka, et „ei taha ja kardan”. Seal on ju sõjatsoon. Aga kui ma pean nii surema, siis ma pean nii surema,” läheneb Kerli asjale filosoofiliselt.

Ma ei usu, et ta tegelikult ka kardab.

„Ei kardagi. Eesti kaitseväel on hea varustus, meil on suurepärased inimesed ja väga hea tehnika – see kõik aitab.”