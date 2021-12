Nigula habe on purikas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kes suutis vöö vahele natuke pekki koguda, see nägi ära ka kevade. On kummaline, et külma tõesti usuti just nigulapäeval tulevat. Nigul needib! Tõsi, küllap olete tähele pannud, et alati see päris nii pole. Vanarahval on selle kohta ka seletus: "Märt määtab ja Kadri kaotab, Niklus needib kinni." Aga olen ise näinud, et loodus selle vanasõna ka mõnikord ära unustab. Sel aastal on loodusel olnud rahvakalendri tähtpäevade meelespidamisega tõesti raskusi – mardipäeval ei saanud lumekihti kuidagi maha, ja kui see lõpuks tuli, siis... Nii et Nigulal on nüüd tõeline tegu paksude hangede alla pugemisega ning maa ja vee kivikõvaks neetimisega.