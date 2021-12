Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kuigi minu kodukandis on lund veel vähe, peaksid jõulud siiski ka meil siin valged olema,” ennustab Raplamaal Koikse külas elav Maalehe ilmatark Arvo Saidla.

Saidla ei usu, et sula, mis Ilmateenistuse prognoosi järgi praegusele külmale järgneb, valged jõulud nurjata võiks.

Seevastu Maalehe ilmatark Indrek Hein Soomaalt on seda meelt, et see praegune lumi jõuludeks küll ei jää.

Mis saab edasi? Seekordnegi talv jupsib ja jukerdab.