Ehk teame, mis linnud talveks ära lendavad, aga seda, millised tulevad, ei kujuta tavaliselt ette

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Metsalinnud tulevad külmade saabudes majade lähedale koduaedadesse, lootuses seal lihtsamini süüa leida. Ja näitavad ennast. Kui siis neile anda lisatoitu, nad harjuvad.

Loen, et meie aias on ühel eelmise aasta talvepäeval käinud (Viio Aitsam on nad lisaks kirjapanemisele ka üles pildistanud) tosin liiki metsalinde. Metsalindude raamatus kirjutab Karl Adami põhjalikult 27 liigist. Kokku on raamatus aga mainitud 51 linnuliiki värvulistest haukalisteni.

Metsalinnuraamat kirjeldab linde, räägib lindude käitumisest, levikust, arvukusest. Ka sellest, kust nad talvel varju saavad, mida nad söövad. Mina otsustasin selle raamatu käepärast hoida, et kui linde passin ja midagi näen, saan raamatust juurde lugeda. Me ehk isegi teame, mis linnud talveks meilt ära lendavad, aga seda, millised linnud talveks meile tulevad, ei kujuta tavaliselt ette.