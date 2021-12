Ain Alvela: linnainimese igapäevaelu keerab lumi korralikult vussi

No nuta või naera, aga ei ole meie tänavad nii laiad, et sinna mahuks ühekorraga ära nii poole meetri paksune lumekiht, parkivad autod kui ka jalakäijad. Ja vaevalt on keegi oma autoga minema sõitnud, kui naabrimees kasutab juhust, et tema autost vabaks jäänud tänavalapike lund täis visata. Sest muidu ei saa ju oma sõiduriista kätte. Nõnda käib see siiamaani, sest sula pole lähiajal oodata ja iseenesest see valge nuhtlus ju linnast minema ei kao.