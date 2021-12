Kärped kupatavad nii mõneski väikelinnas passitaotlejad veebi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Politseil on üle Eesti üldse 18 teenindussaali, kus saab taotleda passi, ID-kaarti ning ka muid dokumente. Sealhulgas on kaks kohta Tallinnas.

11 teeninduspunktis tõmmatakse nüüd tööaega kokku, sest nii saab vähendada töötajate arvu ning raha kokku hoida, nagu valitsuse eelarvekärpeplaanid ette näevad. Politsei lubab ka oma töötajail palku tõsta.

“Alates 2022. aasta 1. jaanuarist teenindatakse PPA väiksemates teenindussaalides kliente kolmel päeval nädalas,” sõnas Abram. “Kõigil tööpäevadel saab teenindussaalis jätkuvalt kasutada digikioskit, misjärel saab dokumenditaotluse esitada iseteeninduses.”

See tähendab, et suurel osal inimestel on ikkagi vaja ka PPA teenindussaalis käia – üksnes veebi kaudu dokumenditaotluse sisseandmine ei õnnestu. Tuleb teha ka foto, anda allkiri ja sõrmejäljed.

“Inimestele mõjub see kindlasti pärssivalt, neil tuleb rohkem ajaga ette arvestada,” leidis Valga vallavanem Monika Rogenbaum. “Meil on ju mitte ainult linn, vaid ka suur tagamaa, maapiirkond. Inimesed sõidavad mitukümmend kilomeetrit [et teenindussaali tulla].”