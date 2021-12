ILMAPROGNOOS | Kaunist talvemuinasjuttu jagub veel vaid paariks päevaks

Päeval laieneb aga aktiivse madalrõhkkonna serv koos niiskema ja soojema õhuga Eesti kohale. Hommikul jõuab saartele lumesadu, mis edasi mandrile laieneb ja teeb tuisku. Päeva teises pooles jõuab pärale soojem õhk ning sajab ka jäävihma. On jäidet ja libeduseoht on väga suur! Õhutemperatuur asub tõusuteele ning õhtul on saartel juba 0° lähedal.