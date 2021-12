Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et nii deltatüve kui ka omikrontüve valguses on tõhustusdooside tegemine kriitilise tähtsusega. Tervisekassa andmetel on Eestis praegu 300 000 inimest, kes vajaksid tõhustusdoosi, neist 182 000 on kolmanda doosi ka saanud.

FOTO: SVEN ARBET