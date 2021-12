Argo Ideon: riik ei saa käsi elektrihinna tõusust puhtaks pesta

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mida teha elektrivarustusega pikemaaegselt? Mõelgem korraks, mis sõnumeid oleme viimastel aastatel kuulnud projektide kohta, kus soovitakse Eestisse uusi tuuleparke rajada. Jah, on vaja arvestada ka kohaliku kogukonna soove ja olusid. Aga lõpuks ei saa olla nii, et me ei tee Eestis kunagi ühtki uut elektritootmist, sest mitte kuhugi ei sobi. Jällegi peab Eesti Vabariik olema see, kes omab hoobasid ja vajadusel astub sammud riigi ja rahva üldistest, laiematest huvidest lähtuvalt.

Praeguse olukorra parandamine pole ka võrdne lammutustööga, kus suure vaevaga avatud elektrituru asemel naaseme plaanimajandusse. Lahendus ei asu seal, et iga valitsus siin ümbruses keelab elektri eksportimise ja vaadake nüüd, sõbrad, ise, kuidas saate. Kusagil sugenes juba ka „hea” mõte, et lahkume Euroopa Liidust, küllap see aitab elektri hinna jälle kontrolli alla võtta.