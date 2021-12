Jäävihm muudab teed lauslibedaks ning autode aknad mõne hetkega läbipaistmatuks. Esimene soovitus on jäävihma ajal liiklemist üldse vältida, aga kui see pole võimalik, siis arvestada, et auto pidurdusteekond on mitu korda pikem kui muidu. Aga mida teha, kui auto ikkagi libisema hakkab?