Unustage seapraad ja hapukapsas. Tänavused jõulutrendid on jõhvikamoos verivorstis ja peet piparkoogitainas

Eesti suurima lihatööstuse HKScan Baltikumi turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus ütles, et viimase aasta suunaks on mugavus ja sama kandub ka jõuluperioodi, mil olulisem on perega koos maitsvate jõuluroogade nautimine, kui et pikalt kokkamine.

“Fookus on pigem lihtsamatel lisanditel ja vähestel koostisosadel retseptides. Kõik selleks, et hoida jõuluperioodil ettevalmistused võimalikult stressivabad,” selgitas ta. Rakvere ja Talleggi jõulutoodete arendamisel on sellega arvestatud.

Vaatame üle kohalike lihatööstuste uudistooted ning toome magusa poole pealt välja ka uudised piparkoogitainaste ja -glasuuride vallas.