Argo Ideon: hommikul kodunt väljudes ikka puhas pesu selga!

| PANIN TÄHELE | Kriminullide kuninganna Agatha Christie olla kord öelnud, et daami puhul on kõige tähtsam enne rongile minekut selga panna puhas aluspesu – seda juhtumiks, kui toimub rongiõnnetus või lausa katastroof.

Mulle meenub, et puhta aluspesu tähtsusest kõneles ükskord ka tuttav, kes parasjagu alustas tööd ühes Eesti kommertspangas. Uute töötajate koolitusel räägiti neile, et pole sugugi välistatud, et võib toimuda pangarööv ning kurjategijad käsivad telleritel riietuda pesuväele, millises olekus on tülikam röövlitele vastu hakata. Siit on lihtne tuletada väikene moraal: püsiväärtused jäävad meil ikkagi samaks, olgu siis parasjagu kalendris XIX või XX või ka XXI sajand. Hommikul kodunt väljudes ikka puhas pesu selga!