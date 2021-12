Kõigepealt koroonapass, siis reispass, ja alles siis reisima!

Ülikooli rektorile oli tulnud kaebus, et professor X tegelevat loengute ajal muude teemadega, selle asemel et põhjalikumalt käsitleda eesti keelt ja rahvaluulet. Ka olevat professor X-i loengutel vähe osalejaid.

Rektor otsustas loengut kuulama minna. Kui rektor loenguruumi sisenes, nägi ta seal vaid kaht üliõpilast ja professorit. Kuna professor oskas hädaolukorras alati hea lahenduse leida, õnnestus see tal ka seekord. Professor oli just teemaväliselt tudengitele rääkimas oma elukogemusest Indias, kui nägi rektorit sisenemas. Otsemaid pööras professor teise suuna, öeldes: “Mina ütlen, et Jakobsoni kirjaviis ei seisa küllalt teaduslikel alustel – seal leidub tihti vigu.” Seda öeldes andis ta mitu näidet Jakobsoni grammatilistest vigadest ja lisas juurde: “Jannseni kirjaviis on natuke parem ja Jannseni kõnekäänud on ütlemata rahvalikud.” Seejärel hakkas professor arutama Wiedemanni ja Ahrensi grammatikat. Grammatikaid arutades jõudiski loengutund lõpule.