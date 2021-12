Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Režissöör Pedro Almodóvari lemmiknäitleja Penélope Cruz mängib filmis “Paralleelemad” 40aastast Janist, kes töötab fotograafina, teenib hästi ja on otsustanud oma lapse üksikemana üles kasvatada. Enne teda olid nii teinud ka ta ema ja vanaema. Lapse isa on abielus, aga et tema naine põeb vähki, ei ole mehel südant oma truudusemurdmisest rääkida.

Penélope Cruzil on siin kandev roll, suurelt jaolt tema osa peale ongi film üles ehitatud. Režissööri lemmiknäitlejana ja muusana on ta osalenud ühtekokku seitsmes Almodóvari filmis, sh “Kõik minu emast” ja “Volver”.