Inimesed on aga mures päris elu pärast, alates sellest, et ei julgeta teha investeeringuid ning lõpetades igapäevase elektri hinnaga toimetulekuga. Jutud tulevikus saabuvast ökokatastroofist ei mõju kuigi usutavana, eriti vanematele inimestele, kelle eluajal on juba ennustatud mitmeid maailmalõppe nii happevihmade kui osooniaukude tõttu. Märksa veenvam on perspektiiv kaosest majanduses ja hüperhinnatõusud, mis on juba käeulatuses.