Hannes Rumm: riigikogu rahanduskomisjonis on inimesed, kelle pädevusest piisab katuseraha jagamiseks, kuid mitte maksusüsteemi juhtimiseks

Kas see meile meeldib või mitte, aga Eesti parimad ajud on mitmes olulises valdkonnas paratamatult koondunud Tallinnasse ja Tartusse. Rakveres, Haapsalus ja Valgas pole ühtki ametikohta, millel töötades inimene saab loomuldasa omandada välis- või julgeolekupoliitilisi teadmisi. Nii on „maalt” pärit riigikogu liikmete panus välis- või riigikaitsekomisjoni väiksem.

Riigi seisukohalt on võtmetähtsusega heal tasemel riigikogu õigus-, rahandus- ja majanduskomisjoni töö, aga just neil erialadel on heade spetside palgad muudest valdkondadest tunduvalt kõrgemad. Kui ümber Toompea lossi tõmmata viie kilomeetri laiune ring, jäävad selle ringi sisse peaaegu kõik meie parimate rahandusspetside ja ökonomistide töökohad. Häid juriste leiab ka Tartust ja mujalt, aga tänu oma korralikule palgatasemele pole nemad tööst riigikogus tavaliselt huvitatud.

Nii istuvad riigikogu rahanduskomisjonis inimesed, kelle pädevusest piisab katuseraha jagamiseks, kuid mitte riigi maksusüsteemi juhtimiseks. Enamiku õiguskomisjoni liikmete teadmiste tase ei võimalda neil võrdväärselt kaasa mõelda justiitsministeeriumi ametnike, prokuröride ja advokaatidega.