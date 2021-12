Praegune tootjavastutuse süsteem näeb ette, et vaktsineerimisel võimalikku kahju saanud inimestel on õigus esitada kahju hüvitamise nõue otse ravimitootjale. COVID-19 vaktsiinide korral on vaktsiinitootjal kohustus teavitada sotsiaalministeeriumi kahjunõude esitamisest ja kaasata ka Eesti riik selle lahendamisse. Vaktsiinikindlustuse loomise eesmärk on muuta tõsiste tervisekahjustuste korral inimesele hüvitise saamine märksa lihtsamaks.