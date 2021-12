Talunik Kaupo Kauri: väike ongi juba roheline

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Biomass, söödamaterjal, sõnnik, kompost ja muu selline on kõik tarvilik ja läheb loodusesse tagasi. Prahti ega saastet siin ei teki, ka mineraalväetisi ja keemilisi taimekaitsevahendeid ei ole tarvis nii suurtes kogustes kasutada.

Suurfarmid, mis järgivad nõudeid, on kindlasti majanduslikult efektiivsemad, aga loomade eluolu on seal märksa trööstitum kui väikefarmis. Õnneks ei praktiseerita Eestis selliseid loomapidamise võtteid nagu Ladina-Ameerikas, kus veis istub pimedas väikses aedikus ja sööb valdavalt antibiootikumidega toidulisandeid. Meie oleme sellisest saastavast tootmisest väga kaugel. Minu loomad käivad rohumaal ning saavad piisavalt liikuda, laudas on neil ruumi, toit looduslik ning kvaliteetne.