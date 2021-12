Oksjonile jõudis juba teine maavara kaevandamise loaga kinnistu

Tegemist on teise väga suure potentsiaaliga ja kaevandamisloaga kinnistuga, mis on Timber.ee oksjonikeskkonda viimase paari kuu jooksul jõudnud. Pärast esimest, novembris toimunud maavaramaardla oksjonit, kus uut omanikku otsis Rail Baltica raudteetrassiäärne kaeveloaga kruusakarjäär, on huvi antud vara vastu tõusnud märgatavalt. Nii Pärnumaal kui nüüd ka Viljandimaal asuva kinnistu enampakkumisega tegeleva ASi Timber metsaspetsialisti Marcel Lahe sõnul on selliste karjääride, maardlate müük antud kujul veel ebatavaline, kuid see võib juba lähiajal muutuda ja saada Timberis tavapäraseks praktikaks. Lahe on arvamusel, et selleks on vaja lihtsalt aega ja palju kannatlikku meelt, kuna iga uue asja käivitamine ja juurutamine ei toimu üleöö. „Tuletan nii endale kui teistele ikka meelde, et alles napilt 7 aastat tagasi ei uskunud paljud ka Toivo Asmeri (ASi Timber asutaja) ja tema mõttekaaslaste, tänaste äripartnerite ideesse luua oksjonikeskkond, mis viib omavahel kokku metsa ostjad ja müüjad. Pigem oldi arvamusel, et sellisel kujul metsatehinguid teostada pole võimalik. Edulugu ei julgenud ennustada pea keegi. Tänaseks on edulugu sündinud ja koht metsasektoris arvestatav, sest oksjonikeskkonda kasutatakse igapäevase töövahendina, mis toob metsafirmadele leiva lauale ja pakub õiglast tasu oma metsa eest metsaomanikele,” sõnab Lahe. Seetõttu usub ta, et sellisel kujul on võimalik müüa ka kõike muud, sh kaevandamisloaga kinnistuid. Kuigi ta tunnistab, et õppida antud valdkonna kohta on veel palju ning selle toimimismehhanismid olid veel hiljuti võõrad, kuid ta on südamest ja siiralt tänulik maaomanikele, kes on oma teadmisi temaga lahkelt jaganud. “Näiteks Pahuvere II liivakarjääri ühe omaniku Aare Luigega on olnud väga meeldiv ja rõõm teha koostööd. Ta on väga laia silmaringiga maaomanik, kes on hästi kursis, mis toimub tema maal ja selle läheduses ning kogu protsessi ettevalmistus on seetõttu sujunud ladusalt.”