Oksjonile jõudis juba teine maavara kaevandamisloaga kinnistu

Timber.ee oksjonikeskkonnas ootab kümnete metsakinnistute ja raieõiguste oksjonite kõrval pakkumisi taas üks maavara kaevandamise keskkonnaloaga kinnistu. Sel korral on müüki pandud hinnanguliselt üks kõige suurema ehitusliiva tagavaraga kinnistu Viljandimaal, Pahuvere külas, mille pindala on 10,42 ha ja maavara orienteeruv maht u 1,7 miljonit kuupmeetrit. Oksjoni alghind on 1 270 000€ ning pakkumise esitamise tähtaeg 3. jaanuar kell 14.00.