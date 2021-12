Teile on kõige tähtsamal kohal side eellastega, oma juurtega. Õnnelikud on need, kel see olemas ja teada ka probleemid ning vead, mis minevikus tehtud. Tõeline edu saabub siis, kui esivanemate vigu õnnestub vältida ja asuda parandamise teele.

Tihti iseloomustab sellel ajal sündinuid suur konservatiivsus ja emotsionaalne seotus, mis üsna pikalt hoiab minevikus omandatud käitumismudelite juures.