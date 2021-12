Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tooresse kartulisse või naerisse on torgatud viljakõrred või lilleõied – see on vanade eestlaste jõulukrooni ehk älli eriliik. Kuidas seda taiest kutsutakse?

Piibli järgi tuleb esimese inimese Aadama nimi heebreakeelsest sõnast, mis tähistab maad. Mida tähendab aga Eeva?