Omikrontüvi on neljal inimesel põhjustanud raske haigestumise

Teisipäevalhommikuse seisuga viitas genotüpiseerimine 478 juhul omikrontüvele. Pooled neist juhtudest olevat terviseameti sõnul Tartus.

Reovees koroonaviiruse sisaldust uuriv Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson tõi välja, et Eestis on omikrontüve levik kestnud üle kahe nädala. Tema sõnul on algusest peale omikrontüvi jaotunud ühtlaselt üle Eesti, aga uue viirusvariandi kontsentratsioon on jätkuvalt deltatüvega võrreldes madal. „Ta luurab meid igal pool, aga hoiab madalat profiili,” rääkis Tenson. Tema sõnul leidub omikrontüve rohkem Tartus, Ida-Virumaal ja Harjumaal, ent suuri piirkondlikke väljalööke ei ole seni tekkinud. Tensoni sõnul loob omikrontüve ühtlane levik Eestis soodsa pinnase näiteks jõulu- ja aastavahetuse pidustuste järel superleviku tekkimiseks. „Praegu loodame, et neid tulipunkte ei teki siis palju,” ütles Tenson.