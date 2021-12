ÜKESKUTSE | Maalehe kalendrinäitus ootab lugejate fotosid

Eesti trükikalendrite ajaloo ulatub 16. sajandisse. „Kahjuks pole meie kõige varasemad kalendrid säilinud. 1592. aasta kalendrist on alles kolm lehte, leitud Riias,” kirjutab Mall Hiiemäe ajalehes Eesti Kirik. Ta lisab, et vanim säilinud eestikeelne kalender on 1732. aasta kohta.