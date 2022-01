Jaak Aaviksoo: rohepööre nõuab aega ja raha, aga puu otsa tagasi minema ei pea

"Olen natuke viimasel ajal uurinud, mis ajaloos juhtunud on. Maakera on lõplik ja seda ei pruugi jätkuda igavesti ja kõigile... Ehk esimene, kes sellele 200 aastat tagasi tähelepanu juhtis, oli Thomas Robert Malthus. Ta ütles, et toit saab otsa, kui meie rahvastik kogu aeg kasvab," räägib Jaak Aaviksoo.

"Väga suurt mõju Malthuse öeldu ei omanud, välja arvatud Nõukogude Liidus, kus malthusianism neeti maapõhja. Öeldi, et sotsialism vabastab meid kõikidest probleemidest ja loodus tuleb allutada."

1972. aastal ilmus Rooma Klubi raport “Kasvu piirid”, mis pälvis väga suurt tähelepanu. "Lugesin seda ka ise, kui ta tuli, aga selle rõhuasetus ei olnud see, et toit saab otsa, vaid et loodusvarad saavad otsa. Ehk siis nafta ja süsi ja raud – see, mida me kaevandame, saab otsa. Hoiatus oli, et me ei saa heaolu igavesti kasvatada. Seal raportis pöörati esimest korda tähelepanu ka looduskeskkonnale.

Ma usun, et see raport mõjutas inimesi. Arvan, et sellest ajast peale olen ka mina tajunud, et päris niimoodi edasi ei saa," nendib Aaviksoo.

"Paraku just alates 1970ndatest on majandus, rikkus ja heaolu ning ressursside kasutamine kiiresti kasvanud. Inimesi on nüüd 8 miljardit ja kõik prognoosid ütlevad, et enne 11 miljardit juurdekasv ei peatu. Prognoos on, et üle 10 miljardi läheme, aga üle 11 ei lähe."