Süda on rasvavaene ja taine, meenutades maitselt veidi keelt. Toiteväärtuselt on seasüda lähedane sea välisfileega, sisaldades 100 g kohta 6 grammi rasva ja 18 g valku.

Kanasüda on sarnase rasvasisaldusega, kuigi valku on selles veidi vähem, 15 g. Seega sobib süda tervislikuks toitumiseks väga hästi. Hinna poolest on süda samuti soodne, nt seasüdame võib leida lihapoest või turult ka alla kaheeurose kilohinnaga.