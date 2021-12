KÜSITLUS | Kuidas teil lõppev aasta läks?

Uusaastani on jäänud mõni päev ja aeg on teha kokkuvõtteid 2021. aastast. Tõenäoliselt mõtleb meist igaüks korraks tagasi lõppeva aastaringi peale, milline see tema jaoks kokkuvõttes oli. Küsime nüüd lugejatelt abi, et anda hinnang 2021. aastale – milline oli see just teie jaoks isiklikult?