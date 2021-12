Maailm aastal 2022: õhus ripub vähemalt kaks suuremat sõjaohtu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Samal ajal avaldas Moskva oma nõudmised NATO laienemise peatamise ja tegevuse piiramise kohta piirkondades, mida Venemaa loeb enda huvisfääriks.

Need nõudmised on suurelt jaolt sellise iseloomuga, millele läänel on võimatu järele anda. Seega on ka need suunatud mitte siinse piirkonna julgeolekuküsimustele diplomaatilise lahenduse otsimisele, vaid Venemaa inimeste järjekordseks veenmiseks, justkui ohustab hoopis lääne tegevus neid. Ning kujutluspildi loomiseks, et kui peaks puhkema sõjaline konflikt, siis on see Venemaa, kes peab ennast kaitsma agressorite vastu. Kui Vene väed peaksid 2022. aastal tõepoolest Ukrainasse (edasi) tungima, raputab see kogu Euroopa julgeolekut ning viib ka läänemaailma ja Venemaa vastasseisu uuele, veelgi teravamale tasemele.