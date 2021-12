VIDEO | Hirvekaamera detsember möödus sarveliste saginas

Hirvekaamera algusaegadel said vaid kaks võimast hirve omale nimed, kõige vägevam oli Hubert, teine vägev oli Rudolf. Käesoleval hirvehooajal on nimede panemisega nii lahkeks mindud, et järg kaob käest. Hirvekaamera fännid on ehk juba kõigile platsi külastanud loomadele nimed pannud ja ega needki nimeta ei jää, kes varsti esimest korda oma nägu näitavad.