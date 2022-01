Indrek Kuus: joobetunnustega härrasmees põhjustas füüsilist valu. Kas teile ei tundu, et midagi on selles lauses valesti?

Uudistes on aeg-ajalt kuulda, kuidas mõni härrasmees on kellelegi põhjustanud füüsilist valu, on joobetunnustega roolis olles juhitavuse kaotanud ja muid ebamõistlikke tegusid ehk lollusi korda saatnud. Mõistagi pussitavad härrad üksteist ühise joomingu käigus.

Kohus mõistis 15 aastaks vangi 80-aastase vanamehe, kes lasi Lasnamäel kahe koolieelikust lapse silme all maha nende ema. TV3 õhtustes uudistes oli see esiuudis, kus anti teada, mida härrasmees tegi. Vast ei vabandanud ta siiski enne kuritööd: „Kallis proua, paraku pean teid tapma. Te ja teie lapsed olete häirinud minu vaikust ja rahu. Olge palun nii kena ja viige lapsed teise tuppa.”

Tõpranägudest mehi on mõnel korral nimetanud härraks ka kaamera ees esinevad politseinikud. Mäletan ühe politseiniku kirjeldust, kuidas üks härra olevat bussipeatuses vihmavarjuga kolkinud temale võõrast naist.

Eesti kirjakeele seletav sõnaraamat ütleb, et härrasmees on käitumiselt ja välimuselt peen mees. „Teiseks olen ma nende talumeeste silmis veel härrasmees, kel ei sünni kive vedada,” on näiteks toodud kirjanik Erni Krusteni lause.