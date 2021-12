Terviseamet ennustab, et seniseid trende arvestades oleme uue aasta alguses keskmise hospitaliseeritute arvu poolest kõrgel ehk oranžil tasemel ja nakatunute arvu poolest väga kõrgel ehk punasel tasemel.

Tänahommikuse seisuga on Eestis tuvastatud 2392 nakatunut, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele. Terviseameti epiidülevaates tuuakse välja, et omikrontüvega nakatunutest 90 protsenti said viiruse siseriikliku leviku kaudu.