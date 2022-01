TELESOOVITUSI | Islandi lauluvõistlus, Eesti lahutajad ja Prantsuse bande

Neljapäeval, 13. jaanuaril kell 22.05 jõuab ETV eetrisse saatesarja “Selge pilt” uus hooaeg. Kui paarisuhtes on lähedus ja kirg otsa saanud või on lisandunud keegi kolmas, siis enamasti järgneb sellele ka lahutus. Kas spetsialistilt peaks abi küsima alles siis, kui kriis käes, või võiks juba varem nõustaja poole pöörduda? Uue hooaja avasaates räägivad oma lahkumineku loo ja lahutusega toimetulekust tuntud ettevõtjad Karoli Hindriks ja Allan Martinson. Saatejuht on Kadi Jaanisoo-Kuld.