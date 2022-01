Argo Ideon: sihime väikesi asju, igatseme hoo mahavõtmist ja lihtsamat elu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Inimesi on teadagi kaht sorti: need, kes pesevad kõik nõud ära pärast sööki, ning teised, kes puhastavad ühe taldriku enne söögikorda. Ka väikeste asjade maailma laskudes ei pääse vastuoludest ja konfliktist, meelerahu ei ole garanteeritud ning kogu aeg jääb midagi tegemata. Valamukapis ei ole puhastusvahendid sorteeritud, köögiriiulil on maitseained sassis, ning kui need saavadki korda, siis avastad, et ukselukk on hakanud ragisema ja ei käi enam hästi.

Lõpuks valib inimene endale ikkagi jõukohased väljakutsed. Kes tahab asutada Marsil kolooniat; kes unistab oma kiiktoolist, kus paitada kollast kassi nimega Küpsis. Mõlemad head tahtmised ning väärivad elluviimist.