Toidutootjad ja kauplused ennustavad: toit võib aasta algul poes kuni poole kallimaks minna

Eesti Pagari juhataja Ragnar Kõiv selgitas, et lisaks elektrile ja kütusele on ka teravili börsikaup. Tooraine – teravili – moodustab tema sõnul toote hinnast poole ja toorainete hinnad muudkui kasvavad. “Vilja hind on aastatagusega võrreldes kerkinud 50–60%, suhkur üle 20%, või, margariin ja õli 50%, ning kallinevad edasi,” tõi ta välja.

Pagaritööstuse juht lisas, et pandeemia tõttu on paljude vajalike asjade kättesaamine raskenenud või üldse võimatu. Nii on pakkematerjalide hinnad kasvanud 50%, pappkastide hind kaks korda, transport ja logistika kütuse hinnatõusu tõttu 30%. “Energiakulu moodustab meil umbes 10% toote hinnast. Meie energiakulude järsk kasv on seega väga suur, kuid mitte ainus väljakutse. Gaas on kallinenud viis korda ning elektri hinna “uus normaalsus” alles selgub.” Pagaritoodete hinnatõusu prognoosis ta 15–20%.