„Soomes püsivad baarid uusaastaööl suletuna ja paljud peoplaanid on seetõttu tühistatud,“ andis HS teada. „Võimalik, et osa pidulisi kolib oma plaanid teisele poole Soome lahte.“

Eestis on samuti olnud koroonaviiruse tõttu piirang, et baarid tuleb sulgeda kell 23, kuid uusaastal võetakse see piirang kaheks ööks maha, tutvustab Soome leht oma lugejaile siinset olukorda.