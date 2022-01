Lii Sammler: toimetaja arvelt raamatukirjastused kokku ei peaks hoidma

| PANIN TÄHELE | Igas väljaandes, kirjastuses jne on palgal toimetajad. Nad peaksid teadma, kui pikk on lause, mida inimene lugeda ja haarata suudab, kuidas eraldada dialoogi jutustaja tekstist, kui pikk on normaalne lõik ja kuidas kasutada taandridu.

Ometi kohtab ikka ja jälle raamatuid, kus kiri on tihe ja tervel leheküljel pole ühtki taandrida. Võib ju öelda, et see on autori stiili omapära, kuid seda autorit peaks ju inimestel ka võimalik lugeda olema.