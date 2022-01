Glükeemiline indeks on tegur, mis mõjutab süsivesikurikaste toitude tervislikkust. Väga oluline pasta juures on selle valmistamise viis, sest sellega on võimalik tootmisprotsessis glükeemilist reaktsiooni vähendada.

Hea ja tervislik on ka täisterapasta, mis on suurema kiudainesisaldusega.

Koos tervislike pastaroogadega saab süüa ka rohkem köögivilju, kaunvilju ja muid sageli tähelepanuta jäänud tervislikke toite.