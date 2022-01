Aeg on minna sõnadelt tegusõnadele!

Juristidevaheline riid on juriidiline.

Veal on vale.

Talvetaadil on pakast lausa kapast võtta.

Valede tõttu on raske tõtt üles leida.

SAJANDITAGUNE NALI

Mees, kes kogus talust talusse käies vanavara, et seda siis laatadel müüa, juhtus ühel päeval tallu, kus nägi midagi sellist, mida tema silmad enne näinud polnud: talu köögis lakkus hallikirju kass piima haruldasest kallihinnalisest vanaaegsest alustassist. Ilmselt ei olnud pererahvas alustassi väärtusest teadlik, sest miks muidu sai selline asi üldse võimalik olla.

Vanavara korjaja tahtis kohe pererahvale teatavaks teha, et ta ostaks selle alustassi ära, aga sisetunne ütles, et niimoodi kiirustades ja otse öeldes võib pererahvas äkki alustassi hinna liiga kõrgeks tõsta. Seepärast alustas mees juttu ääri-veeri, hakates esmalt kassi kiitma: “Peremees, teil on ikka üks väga ilus kass, pole seesugust varem näinudki.”