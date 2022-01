Kriminaal- ja tavaline tango

“Vaata – kui nendest kinni hoida…” pinginaaber tegi pliiatsiga õhus õrnad ringid ümber akti kikkis rindade, “siis on kriminaalne; aga kui ei hoia, on tavaline.”

“Võib arvata, et teie ei tea – see on huvitav, põnevgi, aga seda ei saa rääkida…” pinginaabri veidi jultunud pilk puudutas õpetajat.

“No ongi nii, et tema juba oskab seda tantsu, mina pole veel õppinud ega mõista seletada. On ju nii, et oleme õppinud esteetilise kasvatuse tundides, et väga intiimseid asju avalikult rääkida pole kohane,” pareerisin mina.