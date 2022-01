Veidi vähem kui pooled vastajatest ehk 41% on veendunud, et mingeid uusi piiranguid sel talvel Eestis ei tule. End Kilekotivanaks nimetav kommenteerija on siinkohal irooniliselt optimistlik: “Eesti ei sulgu, olgu olukord nii hull kui tahes. Oleme tänu Kaja Kallasele igale viirusele alati avatud ja läbu on Eestis inimõigus!” Teine lugeja on kirjutanud: “Kas midagi on siis vahepeal suletud olnud? Kõik käib ju vanaviisi edasi. Vaadakem kaubanduskeskusi, kus on endiselt massid koos, et ikka rohkem tarbida. Kui oleks piirangud, siis ei oleks ka masse. Selline on minu loogika!”